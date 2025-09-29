Sciopero Trenitalia e Trenord | caos in tutta Italia a rischio migliaia di viaggiatori

Milano si prepara a un venerdì di notevoli disagi per tutti coloro che hanno in programma di viaggiare in treno. La causa è uno sciopero nazionale del personale appartenente al Gruppo FS (Ferrovie dello Stato Italiane), che coinvolgerà direttamente le principali compagnie di trasporto su rotaia: Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'agitazione sindacale è stata proclamata per una durata di 24 ore, con inizio previsto per le ore 21:00 di giovedì 2 ottobre e conclusione alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre. Questa fascia oraria copre l'intera giornata lavorativa di venerdì, un giorno di punta per i pendolari e per chi si sposta per motivi di lavoro o svago, rendendo essenziale per i passeggeri informarsi preventivamente sulle modifiche al programma di viaggio.

