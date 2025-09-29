Sciopero treni in Emilia Romagna il 3 ottobre 2025 quali sono le corse garantite

Bologna, 29 settembre 2025 - Venerdì 3 ottobre sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per la Palestina. A proclamarlo è il sindacato SI Cobas. Lo sciopero generale interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper: dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre, alle ore 20.59 di venerdì 3 ottobre 2025. Ecco cosa cambia in Emilia Romagna. I treni e le fasce orarie garantiti. Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 1461990. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

