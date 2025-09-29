Roma, 29 settembre 2025 – È stato proclamato per il 3 ottobre un nuovo sciopero nazionale di 24 ore per “fermare il genocidio a Gaza e in Cisgiordania”. La protesta, indetta dai Si.Cobas, riguarderà tutte le categorie del settore pubblico e privato. I primi ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto ferroviario: i treni si fermeranno dalle 21 del 2 ottobre alle 20.59 del giorno successivo. Al momento, sembrerebbero coinvolti sono i servizi del gruppo Fs e non di Italo. Ma il sindacato avverte: lo sciopero potrebbe scattare in anticipo nel caso “si verificassero sviluppi critici dovuti a eventuali azioni da parte del governo israeliano volte a ostacolare l’arrivo della Global Sumud Flotilla a Gaza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sciopero treni 2-3 ottobre 2025: orari e motivazioni. Come chiedere il rimborso