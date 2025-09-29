Sciopero nazionale 3 ottobre | treni e scuola in fermo per 24 ore
È stato proclamato dalla sigla sindacale autonoma Si Cobas uno sciopero generale nazionale della durata di 24 ore che interesserà i dipendenti del Gruppo Fs Italiane. L’astensione inizierà alle 21:00 di giovedì 2 ottobre e terminerà alle 21:00 di venerdì 3 ottobre. L’azienda ha comunicato che saranno rispettate le consuete fasce orarie di garanzia per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
