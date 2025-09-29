Sciopero dei treni il 2 e 3 ottobre | ecco gli orari e le fasce garantite

Nuove difficoltà all’orizzonte per chi viaggia in treno: è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore, che partirà alle ore 21:00 di giovedì 2 ottobre e si concluderà alle 21:00 di venerdì 3 ottobre 2025. A incrociare le braccia sarà il personale del Gruppo FS Italiane, con ripercussioni attese su gran parte del servizio ferroviario, sia a livello regionale che su tratte a lunga percorrenza. Coinvolte nello sciopero anche le società Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, con possibili cancellazioni, variazioni o limitazioni su numerosi collegamenti. Fasce orarie garantite: quando si potrà viaggiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sciopero dei treni il 2 e 3 ottobre: ecco gli orari e le fasce garantite

