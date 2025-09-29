Anche ottobre 2025 si conferma un mese ricco di scioperi, sulla scia dei mesi precedenti. Sono molte le agitazioni in programma: dal trasporto pubblico locale ai treni e agli aerei. Sono numerose le sigle sindacali che hanno già proclamato fermate di alcune ore o di intere giornate, che potrebbero creare disagi significativi a pendolari e viaggiatori in tutta Italia. Sciopero dei treni. Giorno 2 ottobre, a Roma, i sindacati Osr Filt-Cgil e Uilt-Uil hanno indetto uno sciopero nel settore degli appalti ferroviari. Incrocia le braccia il personale del Consorzio Stabile Cmf: viene svolto mezzo turno per ogni turno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi di ottobre: calendario delle agitazioni per bus, metro, treni e aerei