Scioperano i lavoratori in appalto di Banca d’Italia In 70 a rischio esubero
“Siamo tutti esuberi”. È questo il testo scritto a grandi caratteri sulle magliette dei lavoratori in appalto di Banca d’Italia che dalle prime ore di questa mattina sono in sciopero davanti al Polo Tuscolano. Si tratta di operai edili e metalmeccanici che, in seguito all’ennesimo cambio di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: scioperano - lavoratori
Scioperano i lavoratori del gruppo Orizzonte: "Contratti al ribasso, ogni anno 7mila euro in meno"
Scioperano i lavoratori del gruppo Orizzonte: "Contratti al ribasso, 7mila euro in meno all'anno"
Scioperano i lavoratori del gruppo Orizzonte
Oggi in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che, rispondendo alla chiamata della CGIL nazionale, scioperano e manifestano per la pace e la giustizia in Palestina. Una mobilitazione che assume un significato politico fondamentale: la difesa della v - facebook.com Vai su Facebook
I lavoratori della Fenice pronti allo sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale dello storico teatro veneziano: "Una scelta calata dall'alto, non ha un profilo professionale all'altezza" - X Vai su X
Sciopero alla Michelin di Cuneo dei lavoratori in appalto - Incrociano le braccia gli operai: "Turni più equi, contratti a tempo pieno per chi lavora 40 ore e riconoscimento delle maggiorazioni festive" ... Lo riporta rainews.it
Alla Michelin sciopero dei lavoratori in appalto con Iscot Spa: "Sistema di turnazione infernale" - A promuovere la mobilitazione è il sindacato Sì Cobas: "L'azienda attua continue discriminazioni contro una parte dei lavoratori" ... Segnala cuneodice.it