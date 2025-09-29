Scioperano i lavoratori in appalto di Banca d’Italia In 70 a rischio esubero

“Siamo tutti esuberi”. È questo il testo scritto a grandi caratteri sulle magliette dei lavoratori in appalto di Banca d’Italia che dalle prime ore di questa mattina sono in sciopero davanti al Polo Tuscolano. Si tratta di operai edili e metalmeccanici che, in seguito all’ennesimo cambio di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

