Scuola, riscatto, futuro. Arriva nelle sale italiane, con un evento speciale il 30 settembre, School of Life, il film documentario diretto da Giuseppe Marco Albano, prodotto da Groenlandia in collaborazione con Rai Cinema, distribuito da Freak Factory, dedicato alla straordinaria missione educativa di Still I Rise. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto grazie alle date evento di questa estate, in cui il film si posiziona 5° posto al box office del 3 luglio e 1° posizione per media copia; il 9 luglio era al 6° posto al box office e 3° per media copia; il 15 luglio ha raggiunto il 4° posto al box office, conquistando nuovamente la 1° posizione per media copia e superando Superman. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - School of Life: Il docu-film di Still I Rise su Nicolò Govoni al cinema il 30 settembre