Schlein-Meloni i dati parlano chiaro | È lei la grande sconfitta

Alle elezioni regionali nelle Marche di oggi, 29 settembre 2025, Francesco Acquaroli conferma la sua leadership, battendo il candidato del centrosinistra, Maurizio Ricci, con il 52% dei voti. Il risultato segna un momento storico anche sul piano nazionale: Fratelli d’Italia si conferma primo partito nella regione, sorpassando il Partito Democratico, e l’esito invia un messaggio chiaro ai leader di governo e opposizione sulle dinamiche politiche in vista delle prossime sfide elettorali. La conferma del centrodestra nelle Marche, tradizionalmente considerata una regione “laboratorio” del consenso politico, assume così un valore simbolico e strategico che va ben oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Schlein-Meloni, i dati parlano chiaro: “È lei la grande sconfitta”

In questa notizia si parla di: schlein - meloni

Pnrr, Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: “Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai”

Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”

Chi ha ragione tra Meloni e Schlein sui dati del turismo: è vero che gli italiani rinunciano alle vacanze?

Flotilla, Schlein: “Meloni più dura con loro che con Netanyahu” - X Vai su X

La campagna di Decaro è un breviario vincente per una sinistra post-ideologica. Appunti per Schlein e Meloni. I sondaggi lo premiano, lanciando il candidato alla regione verso il congresso Pd. Di Gabriele De Campis - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Marche, perché la "spallatina" di Elly Schlein a Meloni non è riuscita. E cosa succede ora? - Questo: conquistare l’unica regione contendibile, le Marche, di questa tornata elettorale che fino a fine ... Da ilmessaggero.it

Schlein all’attacco: “Flottilla per creare problemi a governo? Meloni esca da megalomania” - "Meloni ha detto che tutto quello che succede in Italia è contro di lei e non per dare sollievo a Gaza. Si legge su msn.com