Schifani | Coalizione unita e Sicilia in crescita nessuna tensione per la ricandidatura

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rapporti con gli alleati. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito in un’intervista a LiveSicilia che i rapporti con la coalizione di governo restano «ottimi con tutti, senza distinzioni», sottolineando un clima sereno e costruttivo. «Non colgo tensioni, né sbavature – ha dichiarato – e non temo sgambetti sulla strada della mia ricandidatura per le regionali del 2027». La ricandidatura e l’esempio nazionale. Schifani ha ricordato che la coalizione di centrodestra ha sempre sostenuto il bis per i governatori uscenti, citando i casi di Francesco Acquaroli nelle Marche e di Roberto Occhiuto in Calabria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

