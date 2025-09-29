Schianto tra un' auto e il pulmino della scuola | quattro feriti

Incidente lungo la strada statale 471 nel primo pomeriggio di lunedì 29 settembre. Intorno alle 15 tra Cascia e Leonessa, per cause al vaglio dei carabinieri, si è verificato lo schianto tra un'auto e un pulmino scolastico. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, il personale Anas e i militari. Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

