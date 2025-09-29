Schianto tra furgone e autobus in A1 | ferito in elisoccorso al Maggiore
Verso le ore 10.30 di lunedì 29 settembre si è verificato un grave incidente stradale lungo l'autostrada A1, all'altezza del casello di Reggio Emilia. Per cause in corso di accertamento un furgone e un autobus, che stavano procedendo entrambi in direzione Parma, sono venuti a contatto. Si è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: schianto - furgone
È Marisa Tagliabue, la donna morta in uno schianto con il furgone contro un camion
Schianto atroce contro un furgone, la morte in un attimo: Massimo stava andando a lavoro
Schianto fra moto e furgone a Sovazza: morto un uomo
Il drammatico schianto tra auto e furgone è avvenuto nella mattinata di oggi; sul posto Misericordia di Antignano e Montenero, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale - facebook.com Vai su Facebook
Schianto tra auto e furgone tra via Brunner e via Ginnastica: traffico in tilt https://ift.tt/Tb5dnC0 https://ift.tt/bPXLaAg - X Vai su X
Incidente Reggio Emilia, furgone tampona pullman di turisti francesi in autostrada: «Un morto e due feriti» - A perdere la vita è stato l'autista del furgone, un 40enne della provincia di Bologna: a bordo del bus turistico c'erano cinquanta passeggeri ... Segnala corrieredibologna.corriere.it
Paura in A1, schianto fra moto e furgone. Elisoccorso atterra in autostrada - Terni, 9 settembre 2025 – Incidente sull’autostrada A1 avvenuto nella mattinata di oggi, 9 settembre al Km 469, nel Ternano. Da lanazione.it