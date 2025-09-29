Lucca, 29 settembre 2025 – E’ un giovane ben noto alle forze dell’ordine lucchesi il 37enne rimasto ferito gravemente nel pauroso incidente stradale in cui è morto il cugino 27enne, avvenuto sabato sera a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La vittima è Simone Stepic, che ha perso la vita nell’auto ribaltata, mentre i due tentavano di fuggire dai carabinieri. Al volante c’era il cugino Michele Stepic, 37 anni, residente a Lucca nel quartiere di Sant’Anna. Non avrebbe nemmeno dovuto guidare la vettura, dato che la patente di guida gli era stata revocata. Tra l’altro il 37enne era sottoposto a Lucca a libertà controllata con obbligo di firma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto mortale, fuggivano all’alt dei carabinieri