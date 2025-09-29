Scene assurde ai Mondiali di Ciclismo Evenepoel e Pogacar costretti a fermarsi e usare i bagni chimici

Scene surreali ai Campionati del Mondo di ciclismo con campioni assoluti del calibro di Evenepoel e Pogacar costretti a fermarsi, espletando i propri bisogni in bagni chimici. Altri hanno preferito "soluzioni di fortuna" utilizzando borracce vuote: "Il rischio era venire squalificati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scene - assurde

Quali sono le esultanze più assurde della storia del calcio?! - facebook.com Vai su Facebook

Scene assurde ai Mondiali di Ciclismo, Evenepoel e Pogacar costretti a fermarsi e usare i bagni chimici - Scene surreali ai Campionati del Mondo di ciclismo con campioni assoluti del calibro di Evenepoel e Pogacar costretti a fermarsi, espletando i propri bisogni ... Secondo fanpage.it

Ciclismo: Vingegaard rinuncia al Mondiale in Ruanda - Jonas Vingegaard non parteciperà al Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda, in programma il 28 settembre, ha annunciato il team del danese Visma- Lo riporta ansa.it