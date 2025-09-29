Jenna Ortega svela i retroscena della seconda stagione di “Mercoledì” su Netflix. La popolare attrice Jenna Ortega ha condiviso dettagli interessanti riguardo alle sfide affrontate durante le riprese della seconda stagione di “Mercoledì”. Mentre la serie continua a conquistare il pubblico con numeri record, l’attrice ha rivelato quale scena le abbia causato maggiore ansia e quanto sia stato complesso interpretare alcuni momenti chiave, in particolare quelli che coinvolgono il rapporto tra Mercoledì Addams ed Enid Sinclair. Le difficoltà nella realizzazione di un episodio cruciale. Il momento più difficile per Jenna Ortega. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Scena più terrificante di mercoledì 2 secondo jenna ortega