Scatti distillati | la fotografia mette in mostra il rum
Dire che dietro ad ogni prodotto agroalimentare ci sia un mondo, è banale. Catturarne l'essenza, svelarne il volto e il colore, raccontarne la storia in immagini, è cosa ben più complessa e misteriosa, è cosa da artisti. Tanto che per la prima volta al Quai de la Photo di Parigi arriva una mostra dedicata a un distillato: il rum jamaicano Hampden. Si è aperta venerdì infatti «The fragrance of Trelawny», la mostra frutto del terzo anno di collaborazione fra l'agenzia fotografica Magnum e l'azienda importatrice di distillati italiana Velier, che insieme al partner francese La Maison du Whisky ha ormai consolidato la tradizione di unire rum eccezionali agli scatti di artisti dell'obiettivo della mitica agenzia fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e altri maestri indipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
