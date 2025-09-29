Scatizzi e Sadocchi vincono la 5ª Corsa CoopFi trionfo per la Polisportiva Policiano

Quasi 300 atleti hanno preso parte alla 5ª edizione della Corsa Coop.Fi, disputata su un nuovo percorso pianeggiante molto apprezzato dai partecipanti. Nella gara maschile ha vinto Giovanni Scatizzi (Parco Alpi Apuane) in 34’08”, davanti a Michele Pastorini (U.P. Policiano) e Lorenzo Rossi (Olympic Runners Lama). In campo femminile dominio della Polisportiva Policiano, con Giulia Sadocchi prima in 39’17”, seguita dalle compagne Noemi Trippi e Deyanira Rodriguez. Grande partecipazione anche nelle gare giovanili, con tanti giovani protagonisti. Nella classifica a squadre successo della Polisportiva Policiano, davanti a Subbiano Marathon e Podistica Il Campino. 🔗 Leggi su Lortica.it

