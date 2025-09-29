Scarpinato-Giletti acceso botta e risposta a ‘Lo stato delle cose’
(Adnkronos) – Acceso botta e risposta tra il senatore M5s Roberto Scarpinato, membro della Commissione parlamentare Antimafia, e il giornalista Massimo Giletti durante 'Lo Stato delle cose', la trasmissione dove l'ex magistrato è stato ospite dopo le polemiche per le intercettazioni con l'ex magistrato Gioacchino Natoli, diffuse nei giorni scorsi dallo stesso programma di Rai3. A . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: scarpinato - giletti
Ecco la "bomba" di Giletti: il ruolo di Scarpinato e le accuse a Pignatone
@stato_dellecose #Giletti @GilettiMassimo non fa parlare #Scarpinato e poi dice che non capisce ... Poi che c'entra Scarpinato con Gianmarco? Doveva essere lui a cacciarlo o il Csm? Mi sa che Giletti non sa nulla di come funzionano le cose e non sa la sto - X Vai su X
Da non perdere… Questa sera a “Lo stato delle cose” Giletti, il 21 ottobre scorso, Scarpinato aveva precisato: «Io e Natoli non ci siamo mai messi d’accordo. - facebook.com Vai su Facebook