Scampia clan sequestra uomo per occupare casa popolare | sette arresti

2anews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce, mazze, violenze e un sequestro lampo in una sala scommesse a Scampia: così hanno costretto una famiglia a lasciare la propria abitazione. La Polizia ha fermato sette persone. La camorra torna a colpire nel cuore di Scampia, ma questa volta lo Stato risponde. Sette persone, ritenute esponenti di vertice e affiliati del clan che . 🔗 Leggi su 2anews.it

scampia clan sequestra uomo per occupare casa popolare sette arresti

© 2anews.it - Scampia, clan sequestra uomo per occupare casa popolare: sette arresti

In questa notizia si parla di: scampia - clan

Scampia, il clan degli scissionisti pretende l’autolavaggio: “Consegna le chiavi e vai via”. 3 arresti

“Questo autolavaggio da oggi è nostro”, arrestati tre estorsori del clan a Scampia

Scampia, assegnatari sequestrati e costretti a lasciare casa: sette arresti in due clan

scampia clan sequestra uomoClan sequestra uomo per occupare casa a Scampia, 7 arresti - Hanno sequestrato un uomo, il proprietario dell'appartamento in una sala scommesse. Secondo ansa.it

scampia clan sequestra uomoMinacce e botte a famiglia a Scampia, il clan al figlio dell’uomo sequestrato: “La casa o tuo padre” - I componenti del clan si erano impossessati dell’appartamento di edilizia popolare, prendendo anche capi di abbigliamento trovati negli armadi: "Chiedi ... Si legge su napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Scampia Clan Sequestra Uomo