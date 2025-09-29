Scampia clan sequestra uomo per occupare casa popolare | sette arresti
Minacce, mazze, violenze e un sequestro lampo in una sala scommesse a Scampia: così hanno costretto una famiglia a lasciare la propria abitazione. La Polizia ha fermato sette persone. La camorra torna a colpire nel cuore di Scampia, ma questa volta lo Stato risponde. Sette persone, ritenute esponenti di vertice e affiliati del clan che . 🔗 Leggi su 2anews.it
Scampia, il clan degli scissionisti pretende l’autolavaggio: “Consegna le chiavi e vai via”. 3 arresti
“Questo autolavaggio da oggi è nostro”, arrestati tre estorsori del clan a Scampia
Scampia, assegnatari sequestrati e costretti a lasciare casa: sette arresti in due clan
Clan sequestra uomo per occupare casa a Scampia, 7 arresti - Hanno sequestrato un uomo, il proprietario dell'appartamento in una sala scommesse. Secondo ansa.it
Minacce e botte a famiglia a Scampia, il clan al figlio dell’uomo sequestrato: “La casa o tuo padre” - I componenti del clan si erano impossessati dell’appartamento di edilizia popolare, prendendo anche capi di abbigliamento trovati negli armadi: "Chiedi ... Si legge su napoli.repubblica.it