Scampia assegnatari sequestrati e costretti a lasciare casa | sette arresti in due clan

Teleclubitalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone ritenute appartenenti al clan egemone a Scampia, facente capo alle famiglie Cifariello e Cancello. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea e condotta dalla Squadra Mobile con il supporto del Commissariato Scampia, ha fatto luce su . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

scampia assegnatari sequestrati e costretti a lasciare casa sette arresti in due clan

© Teleclubitalia.it - Scampia, assegnatari sequestrati e costretti a lasciare casa: sette arresti in due clan

In questa notizia si parla di: scampia - assegnatari

Cerca Video su questo argomento: Scampia Assegnatari Sequestrati Costretti