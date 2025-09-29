Scalia Volley Sciacca nuova stagione al via con un organico rinnovato
Una serata di sport, emozioni e partecipazione ha accompagnato la presentazione della Scalia Volley Sciacca nell’atrio esterno del palazzo municipale, alla vigilia del campionato nazionale di Serie B 20252026. Numerosi appassionati e cittadini hanno accolto giocatori e dirigenti, che hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: scalia - volley
Giovane promessa che continua il suo percorso con noi! La Scalia Volley Sciacca conferma Calogero Graffeo, schiacciatore dal grande potenziale e dalla voglia inesauribile di crescere Con entusiasmo, impegno e tanta determinazione, Calogero è pro - facebook.com Vai su Facebook
Scalia Volley Sciacca, nuova stagione al via con un organico rinnovato - Una serata di sport, emozioni e partecipazione ha accompagnato la presentazione della Scalia Volley Sciacca nell’atrio esterno del palazzo municipale, alla vigilia del campionato nazionale di Serie B ... Secondo agrigentonotizie.it
Volley, la Rossopomodoro ospita Sciacca in amichevole - Al Club Leoni secondo test del team biancoverde in attesa della B maschile Il presidente Locanto: “Una verifica importante, ci aspettiamo nuovi progressi” ... Lo riporta palermotoday.it