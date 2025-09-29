Sberna | Mezza maratona della Città dei Papi | strumento per promuovere i valori Ue sul territorio

Laverita.info | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna (FdI), a margine dell'inaugurazione della Half Marathon Città dei Papi. 🔗 Leggi su Laverita.info

