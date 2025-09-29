Sarri non le manda a dire dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa: tutte le dichiarazioni dell’ex Juve. Una vittoria per scacciare i fantasmi del derby e ripartire. La Lazio di Maurizio Sarri espugna con un netto 3-0 il campo del Genoa, una prestazione e un risultato che danno ossigeno e morale a tutto l’ambiente. Al termine del match, il tecnico biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la vittoria, parlando della reazione della squadra e del momento personale. SISTEMA – «Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo. Non è quello la variabile decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sarri non le manda a dire: «Avrei accettato di venire qui in altre condizioni. Mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà»