Sarri non le manda a dire | Avrei accettato di venire qui in altre condizioni Mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà
Sarri non le manda a dire dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa: tutte le dichiarazioni dell’ex Juve. Una vittoria per scacciare i fantasmi del derby e ripartire. La Lazio di Maurizio Sarri espugna con un netto 3-0 il campo del Genoa, una prestazione e un risultato che danno ossigeno e morale a tutto l’ambiente. Al termine del match, il tecnico biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la vittoria, parlando della reazione della squadra e del momento personale. SISTEMA – «Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo. Non è quello la variabile decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: sarri - manda
I soliti pallini di Sarri: manda via un top per rispolverare un fuori rosa
Inter, lo manda Sarri: c’è la data per l’affare
Incubo Lazio: si opera alla caviglia e Sarri lo manda via
"Un professionista come lui è pagato 5 milioni di euro anche per questo!" In vista di #GenoaLazio, Nando Orsi non le manda a dire a Maurizio #Sarri. Siete d'accordo con lui? #Lazio #Lotito #SerieA #Genoa - X Vai su X
Serie A Enilive | Genoa-Lazio, i convocati biancocelesti La variazione in lista Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in trasferta contro il Genoa (ore 20:45). Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Di - facebook.com Vai su Facebook
Sarri attacca: "Non avrò giocatori per 48 giorni. Come stiamo? Chiedetelo ai CT" - Maurizio Sarri come al suo solito non le manda a dire e nella conferenza stampa di oggi, tenutasi alla vigilia della sfida della sua Lazio contro il Sassuolo, se la prende con le ... Secondo firenzeviola.it