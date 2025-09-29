Sarno la denuncia di Fratelli d' Italia | Un parco giochi tra i miasmi

Salernotoday.it | 29 set 2025

Un parco giochi per bambini in costruzione in un'area dove da anni i residenti segnalano una condizione di aria irrespirabile. A sollevare il caso è il consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, che raccoglie la voce dei cittadini.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

