Sara Errani e Jasmine Paolini centrano i quarti di finale a Pechino battute Lyudmila Kichenok Perez

Tutto (molto) più facile del previsto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino. La coppia campione del Roland Garros batte con il punteggio di 6-3 6-0 quella composta dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e dall’australiana Ellen Perez, il che le porta in soli 53 minuti a giocarsela con RakhimovaSiegemund oppure HozumiWu. Cominciano decisamente bene le italiane, che approfittano della possibilità di attaccare Perez in risposta, poi a sbagliare di dritto è Kichenok ed è 2-0. Le avversarie si riprendono subito, con merito, il maltolto, ma le azzurre si riprendono il vantaggio in virtù di un doppio fallo di Perez con lei e Kichenok che fanno fatica anche solo a fare punti quando tocca a una delle due servire. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Errani e Jasmine Paolini centrano i quarti di finale a Pechino, battute Lyudmila Kichenok/Perez

