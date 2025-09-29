Sara Errani e Jasmine Paolini centrano i quarti di finale a Pechino battute Lyudmila Kichenok Perez
Tutto (molto) più facile del previsto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino. La coppia campione del Roland Garros batte con il punteggio di 6-3 6-0 quella composta dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e dall’australiana Ellen Perez, il che le porta in soli 53 minuti a giocarsela con RakhimovaSiegemund oppure HozumiWu. Cominciano decisamente bene le italiane, che approfittano della possibilità di attaccare Perez in risposta, poi a sbagliare di dritto è Kichenok ed è 2-0. Le avversarie si riprendono subito, con merito, il maltolto, ma le azzurre si riprendono il vantaggio in virtù di un doppio fallo di Perez con lei e Kichenok che fanno fatica anche solo a fare punti quando tocca a una delle due servire. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sara - errani
A Massa tutti pazzi per Sara Errani, il papà: “Sta facendo delle cose incredibili”
Sara Errani e Jasmine Paolini: “Siamo un po’ arrabbiate, ora testa alla Billie Jean King Cup”
Tennis: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. ’Billie Jean King Cup Finals’, le convocate di Tathiana Garbin
Sara Errani e Jasmine Paolini vanno ai quarti e, battendo Lyudmyla Kichenok/Perez a Pechino, completano il sorpasso al primo posto nella Race! - X Vai su X
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Contro Khromacheva e Sutjiadi inizia la difesa del titolo delle azzurre e la volata verso il n.1 del mondo. - facebook.com Vai su Facebook
Sara Errani e Jasmine Paolini centrano i quarti di finale a Pechino, battute Lyudmila Kichenok/Perez - Tutto (molto) più facile del previsto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino. oasport.it scrive
LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: pochi minuti per l’ingresso in campo delle regine del tennis italiano - 28 Questa è la seconda sfida in pochi giorni che le due azzurre fanno con Kichenok, affrontata pochissimo ... Secondo oasport.it