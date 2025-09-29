Saper prendere la vita e se stessi con ironia è una dote rara Ecco le frasi spiritose e profonde le migliori sul tema Leggi su Amicait

Le frasi su se stessi – spiritose, ironiche, profonde – aiutano a prendere la vita con leggerezza. Di più: è uno dei segreti per stare bene. È il modo migliore per rendere meno gravosa una situazione pesante, affrontare al meglio un problema che rischia di travolgerci, superare un ostacolo che rischia di farci precipitare. Nei secoli scrittori, filosofi e artisti si sono soffermati sull’importanza di guardare a se stessi senza prendersi troppo sul serio. Ne sono nate frasi, aforismi e consigli che possono aiutare chiunque a guardare dentro di sé e vedersi in una chiave nuova. Ovviamente, guardarsi con ironia non significa non avere fiducia in sé, anzi. 🔗 Leggi su Amica.it

