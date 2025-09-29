Sant’Orsola furti negli spogliatoi e nei parcheggi La denuncia | Entrano individui non autorizzati

Bologna, 29 settembre 2025 – Furti a raffica ai danni dei lavoratori del Sant'Orsola, negli spogliatoi e nei parcheggi sotterranei. A denunciarlo è la Cisl-Fp, che ha inviato una lettera alla direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria per chiedere di mettere in sicurezza i dipendenti e di risarcire chi ha subito danni. "Siamo venuti a conoscenza dai lavoratori di continui furti nei locali adibiti a spogliatoi ai padiglioni 2 e 5 in varie date e fasce orarie – denuncia il sindacato –. Gli episodi si sono poi ripetuti nei parcheggi sotterranei del padiglione 23 il 27 settembre nella fascia oraria notturna, dove ben cinque auto di proprietà di alcuni dipendenti sarebbero state scassinate e svuotate di effetti personali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

