Santo del giorno | le missioni dei tre arcangeli Michele Gabriele e Raffaele

Ecco chi sono e perché vengono venerati i tre Santi che la Chiesa Cattolica ricorda ogni anno il 29 settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Santo del giorno: le missioni dei tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

In questa notizia si parla di: santo - giorno

Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco del 23 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 11 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Oggi si celebrano: Santi Michele, Gabriele e Raffaele http://santodelgiorno.it #santodelgiorno #chiesacattolica #29settembre2025 #santimichele,gabrieleeraffaele #sanmichele #sangabriele #sanraffaele - X Vai su X

CariatiNet Notizie. . 28 SETTEMBRE 2025 - RUBRICA: "UN SANTO AL GIORNO" CON DON GAETANO FEDERICO - facebook.com Vai su Facebook

Ecco chi sono e perché vengono venerati i tre Santi che la Chiesa Cattolica ricorda ogni anno il 29 settembre - Scopriamo le missioni dei tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, chi sono e cosa hanno fatto. Da gazzetta.it