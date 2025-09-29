Sanità vendesi Piersergio Serventi presenta il suo libro alla Biffi Arte
Piersergio Serventi è arrivato nella nostra città da Langhirano nel 1994 nominato dalla Regione come primo direttore generale dell’allora neo costituita "Azienda" Usl piacentina che riuniva in un’unica realtà organizzativo-gestionale le precedenti autonome Usl di Piacenza, di Fiorenzuola e di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
