Sanità vendesi Piersergio Serventi presenta il suo libro alla Biffi Arte

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piersergio Serventi è arrivato nella nostra città da Langhirano nel 1994 nominato dalla Regione come primo direttore generale dell’allora neo costituita "Azienda" Usl piacentina che riuniva in un’unica realtà organizzativo-gestionale le precedenti autonome Usl di Piacenza, di Fiorenzuola e di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanit - vendesi

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Vendesi Piersergio Serventi