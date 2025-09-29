Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho incontrato il direttore generale dell’ASL di Benevento, dottoressa Tiziana Spinosa. È stato un confronto proficuo, che ha permesso di instaurare una doverosa sinergia istituzionale per garantire al nostro territorio un’assistenza sociosanitaria fondamentale e per tutelare un diritto sacrosanto: quello alla salute. Monitoreremo costantemente i LEA come parametro indispensabile per leggere le problematiche, le necessità e i risultati del territorio. Abbiamo condiviso la necessità di rafforzare la medicina di prossimità, valorizzando il ruolo delle farmacie, dei medici di medicina generale e dei medici di base, punti essenziali per assicurare risposte concrete e immediate ai cittadini che sono da sempre una priorità di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Rubano incontra direttore generale ASL Benevento Spinosa