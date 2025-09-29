Sanità nuovi fondi per abbattere le liste d’attesa | a Bergamo oltre 760mila euro
LA DECISIONE. Regione Lombardia stanzia ulteriori 10 milioni di euro per accelerare il recupero delle liste d’attesa in sanità, coinvolgendo anche le strutture private accreditate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
