Sanità nel 2024 in Emilia-Romagna investiti quasi 400 milioni di euro per la medicina generale

“La medicina di territorio è e sarà sempre di più l’asse portante del sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna. E’ una sfida ambiziosa, che vogliamo vincere con l’aiuto di tutte le componenti coinvolte in un’ottica di valorizzazione delle professionalità e delle competenze, che sappia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it