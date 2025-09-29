Sanità Falcomatà | A Melito nessun risultato per l’ospedale in quattro anni di gestione Occhiuto
“Come non condividere le posizioni del sindaco di Melito Nastasi: nessun risultato da registrare su ospedale di Melito in quattro anni di gestione Occhiuto che, a differenza di altri presidenti del passato, ha avuto super poteri per gestire la sanità e soprattutto la ristrutturazione della rete. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: sanit - falcomat
? Gli impegni di Giuseppe Falcomatà tra integrazione, cultura e antifascismo. #ReggioCalabria #GiuseppeFalcomatà #Integrazione #Comics2025 #Antifascismo #AMPAVenticinqueaprile #Rizziconi #Sanità #Mobilità #MemoriaStorica ? https://metisonline.o - X Vai su X
Sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, nel cuore dello Speciale Elezioni targato LaC, il candidato in corsa nella lista Tridico Presidente ha raccontato visione, criticità e proposte concrete per il futuro della Calabria. Dal piano di rientro sanitario alla lotta - facebook.com Vai su Facebook