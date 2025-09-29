In un’epoca in cui il turismo di qualità è più che mai cruciale, l’Italia deve investire in servizi pubblici e sanità per attrarre visitatori desiderosi di immergersi nelle nostre tradizioni. Non si tratta solo di una meta da visitare, ma di un paese da vivere, dove ogni turista può sentirsi a casa e considerare la possibilità di tornare per investire e risiedere in questo angolo di paradiso. Ne parliamo con la Dott.ssa Rita Longobardi, Segretaria Generale Nazionale di UIL FPL, che rappresenta i dipendenti della sanità pubblica e privata, delle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Camere di Commercio e del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sanità e servizi pubblici: la chiave per il turismo italiano di qualità