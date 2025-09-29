Sanità e servizi pubblici | la chiave per il turismo italiano di qualità
In un’epoca in cui il turismo di qualità è più che mai cruciale, l’Italia deve investire in servizi pubblici e sanità per attrarre visitatori desiderosi di immergersi nelle nostre tradizioni. Non si tratta solo di una meta da visitare, ma di un paese da vivere, dove ogni turista può sentirsi a casa e considerare la possibilità di tornare per investire e risiedere in questo angolo di paradiso. Ne parliamo con la Dott.ssa Rita Longobardi, Segretaria Generale Nazionale di UIL FPL, che rappresenta i dipendenti della sanità pubblica e privata, delle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Camere di Commercio e del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: sanit - servizi
Servizi sanitari in convenzione: scopri cosa offre Laborfin con USIC PARTECIPA ALLA DIRETTA - Venerdì 26 settembre alle ore 11:30! - facebook.com Vai su Facebook
Ho deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo per omissione di atti d’ufficio e interruzione di pubblico servizio. Si comincia dall’ospedale dei Bianchi di Corleone, che ho visitato ieri, ma non mi fermerò: lo farò per tutti gli ospedal - X Vai su X
Minsait presenta le tecnologie chiave per avere servizi pubblici più vicini, efficienti e sostenibili - L’azienda sottolinea la necessità di concentrarsi su tecnologie come automazione, advanced analytics, Big Data, migrazione al cloud, nuovi servizi di contact center e cybersecurity per migliorare le ... Secondo datamanager.it
Ve la sareste mai aspettata la bocciatura dell’Italia sui servizi digitali pubblici? - Avete presente quando, di fronte all’erogazione di un bonus o di un servizio che presuppone la presentazione di una domanda su una piattaforma digitale gestita dalla pubblica amministrazione, si forma ... Lo riporta giornalettismo.com