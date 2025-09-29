Sanità bocciata la proposta di FdI per il potenziamento dei mezzi di soccorso a sud della Provincia

Ripristinare o potenziare i mezzi di soccorso con personale sanitario, riattivando l’auto medica nella zona sud della provincia di Rimini, in particolare tra Riccione e San Giovanni in Marignano. Questo il tema dell'interrogazione discussa in commissione Politiche per la salute e politiche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

sanit - bocciata

Sanità e cure essenziali, Liguria bocciata dalla Fondazione Gimbe

La riforma voluta dal ministro Valditara che vieta lo smartphone a scuola trova sostegno anche nei dati dell'Istituto Superiore di Sanità: il 26,8% dei bocciati fa abuso dei social

