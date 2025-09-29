Sanità 765mila euro a Bergamo per ridurre le liste d’attesa

Dieci milioni di euro per il recupero delle liste d’attesa. E’ quanto Regione Lombardia ha stanziato con l’obiettivo di coinvolgere le strutture private accreditate. Di queste risorse, che verrano smistate tra le varie Ats Lombarde, alla provincia di Bergamo andranno oltre 765mila euro, da utilizzare entro il 30 giugno 2026 per potenziare visite ed esami e ridurre i tempi di accesso alle prestazioni. “Bergamo – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Pietro Macconi – riceverà una quota significativa di risorse, che consentirà di rafforzare i servizi e permetterà di dare maggiori risposte ai cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sanità, 765mila euro a Bergamo per ridurre le liste d’attesa

