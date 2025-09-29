Sangue lungo le strade del territorio centauro perde la vita in un incidente

Un tragico incidente ha funestato l'ultimo fine settimana di settembre, lungo le strade del territorio. Nella notte di domenica 28, infatti, a perdere la vita è stato un motociclista di 46 anni.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa tragedia è avvenuta lungo la Strada statale 64. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it