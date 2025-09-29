Sangiovannese Che colpo a Monte San Savino!

Arezzo, 29 settembre 2025 – Tre punti preziosi per la Sangiovannese, che in un colpo solo ha fatto dimenticare le prime due sconfitte del campionato vincendo 2-1 sul difficile campo della Sansovino, una delle probabili protagonista dell'Eccellenza. Gli azzurri hanno disputato un grande primo tempo, soffrendo leggermente nella ripresa, ma trovando al momento giusto la rete decisiva. Da segnalare la giornata memorabile del giovanissimo Fiaschi, autore di una doppietta. Al 5' minuto, la Sangiovannese è passata subito in vantaggio: Fiaschi ha ricevuto un filtrante perfetto, vinto un rimpallo e con freddezza battuto Timperanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

