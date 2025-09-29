Sandro Sabatini apre il dibattito a Pressing | Chivu è meglio di Inzaghi perché…

Sandro Sabatini. Sandro Sabatini, intervenuto negli studi di Pressing, ha acceso il dibattito attorno all’ Inter con un paragone diretto tra l’attuale tecnico nerazzurro Cristian Chivu e il suo predecessore Simone Inzaghi. Il giornalista non ha avuto dubbi: “ Credo che Chivu sia meglio di Simone Inzaghi. Sì, credo sia meglio perché si fa un po’ di confusione sull’esperienza in panchina “, ha affermato con convinzione. Secondo Sabatini, la carriera in panchina di Inzaghi non rappresentava un bagaglio così vasto al momento del suo arrivo a Milano: “ Inzaghi quando è arrivato all’Inter non aveva tantissime panchine, aveva allenato la Lazio per lo più il settore giovanile “, ha ricordato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it