Sandisk presenta le nuove MicroSD ufficiali per ASUS ROG Ally e ROG Ally Xbox Edition

Sandisk ha annunciato una nuova linea di schede MicroSD ad alte prestazioni pensate per espandere lo spazio di archiviazione delle due console ibride di ASUS, sviluppate in collaborazione con Microsoft. Queste schede nascono per garantire ai giocatori portatili un’esperienza stabile e veloce, ideale per chi desidera avere a disposizione un’ampia libreria di titoli senza compromessi. Le nuove MicroSD sono ottimizzate per l’uso intensivo tipico del gaming: raggiungono velocità di lettura fino a 200 MBs, riducendo al minimo i tempi di caricamento e consentendo una gestione fluida anche dei giochi più pesanti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Sandisk presenta le nuove MicroSD ufficiali per ASUS ROG Ally e ROG Ally Xbox Edition

In questa notizia si parla di: sandisk - presenta

Xbox Ally: Arrivano le microSD ed ovviamente sono dispendiose - Sandisk ha annunciato le nuove MicroSD ufficiali dedicate alle due console ibride di ASUS, sviluppate in collaborazione con Microsoft per offrire uno spazio di archiviazione aggiuntivo ad ... techgaming.it scrive

Disponibili le nuove schede di memoria SanDisk SDXC e microSD Express - I da 2TB e SanDisk microSD Express, presentate all’inizio di quest’anno, sono ora disponibili. Si legge su macitynet.it