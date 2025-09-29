Arriva il nuovo ravvedimento speciale 2025, l’accesso è riservato esclusivamente ai contribuenti qualificati Con il provvedimento n. 350617 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente introdotto il nuovo ravvedimento speciale, previsto dall’articolo 12-ter del d.l. 842025. Questa misura rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti che desiderano regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti, offrendo regole più chiare e un calendario definito per i versamenti. L’iniziativa si collega strettamente al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, fornendo strumenti concreti per semplificare la gestione dei pagamenti e il calcolo delle somme dovute. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - SANATORIA FISCALE NAZIONALE: ufficiale, il Governo approva: firma il ‘concordato’ e ti regolarizzi per sempre I Nessuno ti citofona più con cartelle sanguinarie da pagare