San Vigilio di Marebbe (Al Plan de Mareo in lingua ladina o St. Vigil in Enneberg in tedesco) è una piccola, ma incantevole località montana che si trova nel cuore del territorio dolomitico, nella Val di Marebbe, e all’interno dello stupendo Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies. San Vigilio può essere la meta ideale per la tua pausa autunnale, soprattutto se sei alla ricerca di una vacanza che ti offra momenti di relax e di contatto con la natura. L’autunno, in effetti, è un periodo ideale per una vacanza a San Vigilio: c’è minore affollamento turistico, il clima è piacevole, l’aria è fresca e inoltre lecomunità locali del paese e delle località vicine organizzano sagre paesane, mercati e altri momenti conviviali legati alla conclusione del raccolto stagionale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - San Vigilio di Marebbe: la meta ideale per la tua pausa autunnale