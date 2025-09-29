San Siro verso la vendita | al via il Consiglio che deciderà il futuro dello stadio

E’ il giorno della verità. A Milano si scrive il futuro dello stadio di San Siro. Il Consiglio comunale si è riunito per votare sull’operazione di vendita del Meazza. Niente rinvii ad altre riunioni ammessi, perché il tempo scorre e domani scade il timer della proposta di acquisto per i club di Inter e Milan. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

