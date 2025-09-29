San Siro vendita dello stadio a Milan e Inter | oggi il voto in Consiglio comunale

Tg24.sky.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata decisiva per il futuro dello stadio di San Siro. Il Consiglio comunale si riunirà oggi per la delibera che prevede la cessione del Meazza a Milan e Inter per 197 milioni di euro, oltre che il via libera al progetto del nuovo stadio voluto dalle due società. Secondo i numeri, il centrosinistra potrebbe contare su 32 voti di partenza e il centrodestra su 17. La discussione è prevista alle 16.30. Nel frattempo, davanti a Palazzo Marino il presidio dei comitati contrari al progetto.  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

san siro vendita dello stadio a milan e inter oggi il voto in consiglio comunale

© Tg24.sky.it - San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: oggi il voto in Consiglio comunale

In questa notizia si parla di: siro - vendita

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

san siro vendita stadioSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter: oggi voto in Consiglio comunale - 30 in avanti, il consiglio comunale di Milano voterà la delibera per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Riporta sport.sky.it

san siro vendita stadioOggi il Consiglio comunale di Milano vota la vendita di San Siro, presidio dei comitati in piazza: “Fermatevi” - Alle 16:30 del 29 settembre inizierà la seduta del Consiglio comunale di Milano che si chiuderà con la votazione sulla vendita della Gfu di San Siro ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Vendita Stadio