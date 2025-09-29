San Siro vendita dello stadio a Milan e Inter | oggi il voto in Consiglio comunale
Giornata decisiva per il futuro dello stadio di San Siro. Il Consiglio comunale si riunirà oggi per la delibera che prevede la cessione del Meazza a Milan e Inter per 197 milioni di euro, oltre che il via libera al progetto del nuovo stadio voluto dalle due società. Secondo i numeri, il centrosinistra potrebbe contare su 32 voti di partenza e il centrodestra su 17. La discussione è prevista alle 16.30. Nel frattempo, davanti a Palazzo Marino il presidio dei comitati contrari al progetto. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
I milanesi in rivolta contro la vendita di San Siro a fondi privati non meglio identificati dietro Milan e Inter, almeno secondo il comitato per la legalità video di Edoardo Bianchi #sansiro #milano - X Vai su X
San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: oggi voto in Consiglio comunale - 30 in avanti, il consiglio comunale di Milano voterà la delibera per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Riporta sport.sky.it
Oggi il Consiglio comunale di Milano vota la vendita di San Siro, presidio dei comitati in piazza: “Fermatevi” - Alle 16:30 del 29 settembre inizierà la seduta del Consiglio comunale di Milano che si chiuderà con la votazione sulla vendita della Gfu di San Siro ... Si legge su fanpage.it