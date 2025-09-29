Giornata decisiva per il futuro dello stadio di San Siro. Il Consiglio comunale si riunirà oggi per la delibera che prevede la cessione del Meazza a Milan e Inter per 197 milioni di euro, oltre che il via libera al progetto del nuovo stadio voluto dalle due società. Secondo i numeri, il centrosinistra potrebbe contare su 32 voti di partenza e il centrodestra su 17. La discussione è prevista alle 16.30. Nel frattempo, davanti a Palazzo Marino il presidio dei comitati contrari al progetto. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: oggi il voto in Consiglio comunale