San Siro San Siro il commento di Barbacetto | Lo stadio? È solo una scusa per fare una grande operazione immobiliare

“Uffici, grattacieli, il più grande centro commerciale d’Europa servono a ripagare l’operazione del nuovo stadio e abbattere un’icona di Milano come il Meazza ”. Sono queste le parole di Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano, a margine del Consiglio comunale che lunedì 29 settembre è stato chiamato a decidere le sorti dello Stadio Giuseppe Meazza e dell’intera Zona Urbana di San Siro, nel capoluogo lombardo. A emergere, nel corso della seduta, è stato un cambio nella maggioranza che voterebbe a favore del nuovo stadio, con l’abbattimento della ‘ Scala del Calcio ’: “Forza Italia e Letizia Moratti hanno fatto capire che probabilmente faranno passare la delibera ”, ha sottolineato il giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - San Siro, San Siro, il commento di Barbacetto: “Lo stadio? È solo una scusa per fare una grande operazione immobiliare”

