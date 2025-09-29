San Siro proteste in piazza dei comitati | No alla vendita

Lo hanno annunciato e lo hanno fatto. I comitati che da tempo combattono contro la vendita dello storico stadio San Siro a Milano sono scesi in piazza per protestare. Lo hanno fatto davanti alla sede di Palazzo Marino, dove i consiglieri comunali si sono riuniti nel pomeriggio del 29 settembre per deliberare definitivamente sulla vendita, a poche ore dalla scadenza della proposta di acquisto di Inter e Milan. Diversi i comitati che hanno partecipato alla protesta. Uno striscione di Potere al Popolo ha mostrato la scritta: «Teniamoci San Siro». E poi: «Rompiamo il gemellaggio con Tel Aviv! Dimissioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

