San Siro proteste in piazza dei comitati | No alla vendita

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno annunciato e lo hanno fatto. I comitati che da tempo combattono contro la vendita dello storico stadio San Siro a Milano sono scesi in piazza per protestare. Lo hanno fatto davanti alla sede di Palazzo Marino, dove i consiglieri comunali si sono riuniti nel pomeriggio del 29 settembre per deliberare definitivamente sulla vendita, a poche ore dalla scadenza della proposta di acquisto di Inter e Milan. Diversi i comitati che hanno partecipato alla protesta. Uno striscione di Potere al Popolo ha mostrato la scritta: «Teniamoci San Siro». E poi: «Rompiamo il gemellaggio con Tel Aviv! Dimissioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

san siro proteste in piazza dei comitati no alla vendita

© Lettera43.it - San Siro, proteste in piazza dei comitati: «No alla vendita»

In questa notizia si parla di: siro - proteste

San Siro, nuovo prezzo per la vendita di stadio e aree limitrofe: proteste rumorose della politica

San Siro, per la vendita è il giorno decisivo. Vota il consiglio, proteste fuori da Palazzo Marino

Stadio Milano, proteste fuori da Comune: "No alla svendita di San Siro"

san siro proteste piazzaSan Siro, per la vendita è il giorno decisivo. Vota il consiglio, proteste fuori da Palazzo Marino - Il consiglio si deve esprimere sulla delibera sulla cessione dello stadio Meazza alle società di Inter e Milan. Riporta msn.com

san siro proteste piazzaSan Siro, il Consiglio comunale di Milano vota sulla vendita. Proteste fuori da Palazzo Marino - Una seduta che si annuncia a oltranza per i voti risicati della maggioranza: alle 16,30 consiglieri in aula. Si legge su milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Proteste Piazza