San Siro per la vendita è il giorno decisivo Vota il consiglio proteste fuori da Palazzo Marino

È il giorno decisivo per la vendita dello stadio San Siro: e lo si capisce visivamente dalla piazza Scala, dove sono affissi i cartelli dei comitati. "Teniamoci San Siro", "No alla Vendita di San Siro", "I beni pubblici non si vendono". Oggi il consiglio comunale è riunito per esprimersi sulla delibera della giunta sulla cessione dello stadio Giuseppe Meazza alle società di Inter e Milan. Valore: 197 milioni di cui 22 milioni saranno messi sul tavolo, per le spese, dal comune. Si procede a oltranza fino al voto finale, che potrebbe anche arrivare a notte fonda. In ogni caso, si deve decidere prima di domani: il 30 settembre scade l’offerta dei due club presentata al sindaco Giuseppe Sala. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

