San Siro per la vendita è il giorno decisivo Vota il consiglio proteste fuori da Palazzo Marino

È il giorno decisivo per la vendita dello stadio San Siro: e lo si capisce visivamente dalla piazza Scala, dove sono affissi i cartelli dei comitati. "Teniamoci San Siro", "No alla Vendita di San Siro", "I beni pubblici non si vendono". Oggi il consiglio comunale è riunito per esprimersi sulla delibera della giunta sulla cessione dello stadio Giuseppe Meazza alle società di Inter e Milan. Valore: 197 milioni di cui 22 milioni saranno messi sul tavolo, per le spese, dal comune. Si procede a oltranza fino al voto finale, che potrebbe anche arrivare a notte fonda. In ogni caso, si deve decidere prima di domani: il 30 settembre scade l’offerta dei due club presentata al sindaco Giuseppe Sala. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - San Siro, per la vendita è il giorno decisivo. Vota il consiglio, proteste fuori da Palazzo Marino

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

