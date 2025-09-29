San Siro oggi si va al voto | una specifica modifica all’accordo può portare al consenso Ecco quale

Oggi è il giorno decisivo per il futuro di San Siro. A Palazzo Marino, il Consiglio comunale di Milano si riunisce per votare su una questione che da anni divide politica, tifosi e istituzioni: la cessione del Meazza a Inter e Milan. In ballo ci sono due scenari opposti: da una parte l’abbattimento dello storico impianto per lasciare spazio a un nuovo stadio moderno, dall’altra la sua conservazione, con tutte le difficoltà tecniche ed economiche che comporterebbe. Il voto non sarà semplice. Per approvare la proposta servono 25 consensi: al momento i sì garantiti sono 23, mentre due consiglieri – Marco Fumagalli della lista Sala e Monica Romano del PD – restano indecisi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it