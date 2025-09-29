San Siro oggi si va al voto | una specifica modifica all’accordo può portare al consenso Ecco quale
Oggi è il giorno decisivo per il futuro di San Siro. A Palazzo Marino, il Consiglio comunale di Milano si riunisce per votare su una questione che da anni divide politica, tifosi e istituzioni: la cessione del Meazza a Inter e Milan. In ballo ci sono due scenari opposti: da una parte l’abbattimento dello storico impianto per lasciare spazio a un nuovo stadio moderno, dall’altra la sua conservazione, con tutte le difficoltà tecniche ed economiche che comporterebbe. Il voto non sarà semplice. Per approvare la proposta servono 25 consensi: al momento i sì garantiti sono 23, mentre due consiglieri – Marco Fumagalli della lista Sala e Monica Romano del PD – restano indecisi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: siro - oggi
Da bambino a San Siro per tifare, oggi sogna il Milan di Allegri: chi è Ardon Jashari
Inchiesta urbanistica Milano, Sala oggi in Consiglio comunale, Pd conferma appoggio ma "serve cambiamento", slitta a settembre vendita San Siro
San Siro compie oggi 100 anni: dal derby inaugurale al dibattito sul futuro
San Siro, oggi il voto del Consiglio comunale sulla vendita. I voti in bilico e le mosse di Inter e Milano - X Vai su X
Milan-Napoli diretta Serie A: segui il big match a San Siro oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Oggi il voto in Consiglio Comunale. Repubblica: "San Siro, si vota il futuro" - "San Siro, si vota il futuro" è il titolo dell'edizione milanese di Repubblica in edicola oggi sul Consiglio Comunale che oggi dovrà approvare la delibera per la ... Scrive milannews.it
San Siro, oggi il voto del Consiglio comunale sulla vendita. I voti in bilico e le mosse di Inter e Milan - I ritocchi alla delibera per convincere gli indecisi ... Riporta milano.corriere.it