San Siro oggi si decide | il Consiglio deciderà il futuro dello Stadio

Giorno decisivo per la città di Milano e il futuro dello stadio di San Siro: il Consiglio Comunale è infatti chiamato oggi a votare definitivamente sulla cessione dell’impianto a Inter e Milan, pronte ad affidare il progetto a Manica e Foster per poter rimodernare la struttura. Le due società sarebbero pronte a sborsare 197 milioni di euro per acquisire le aree necessarie alla costruzione del nuovo progetto e per adesso, come riportato da Sky Sport, tra i consiglieri filtrerebbe otttmismo. Tuttavia, per la decisione finale, si andrà ad oltranza ed il consiglio che ha inizio proprio in questi minuti potrebbe prolungarsi fino alla tarda serata, per poter raggiungere il quorum necessario all’approvazione della delibera. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

