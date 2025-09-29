San Siro oggi giorno chiave | Milan e Inter aspettano il sì del Consiglio Anche se …

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata odierna il Consiglio Comunale di Milano voterà sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: i due club sono intenzionati a realizzare il nuovo stadio condiviso in quella zona lì. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

